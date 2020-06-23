傳特朗普要求日分擔80億美元軍費　否則撤軍

美國前白宮國家安全顧問博爾頓的回憶錄披露，美國總統特朗普曾要求日方每年負擔80億美元（約624億港元）的駐日美軍費用，是原先金額4倍以上，否則將撤走所有美軍。

博爾頓在書中提到他去年7月訪問日本時，向時任國家安全保障局長谷內正太郎透露，為何特朗普希望日本從2021年起每年分擔80億美元軍費。博爾頓回國匯報情況，特朗普則說：「得到日本80億美元及南韓的50億美元（約390億港元）的方法，就是威脅將所有美軍撤走，這樣就能在談判中處於非常強而有力的地位。」

特朗普早前宣布縮減駐德國美軍，由現時的3.45萬人減至2.5萬人。現任國安顧問奧布賴恩周一（22日）在《華爾街日報》撰文指，像冷戰時期在外國派駐大規模部隊無論在軍事或預算層面都說不過去，將調派部分削減的駐德美軍到日本、夏威夷、關島等亞太地區，以及其他歐洲盟國，其餘美軍將回國。他強調，美國與盟友在亞太地區「正面臨冷戰後最重要的地緣政治課題」。

另外，沖繩島戰役迎來75周年，當地周二在平和祈念公園舉行「慰靈之日」悼念儀式。受疫情影響，參加人數規模由以往的5000人，大減至今年的200人。沖繩知事玉城丹尼宣讀和平宣言，冀實現長久和平，同時控訴駐日美軍70%設施集中在當地，導致負擔過重。