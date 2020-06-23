美警殺黑人：稱白人耶穌涉種族主義　社運領袖倡拆毀

美國反種族歧視浪潮持續，示威者除了破壞歷史雕像，現在更將矛頭指向耶穌基督。極左社運人士肖恩‧金（Shaun King）周一（21日）呼籲示威者拆毀將耶穌描繪成「歐洲白人」的圖像，直指這些圖像是「白人至上」的一種形式。

組織「黑人生命很重要」（BLM）成員肖恩‧金在Twitter表示，將耶穌描繪成歐洲白人的圖像代表白人至上，說：「白人耶穌、其歐洲母親以及他們白人朋友的壁畫及彩色玻璃窗應該要被拆除。」他又形容這是代表白人至上的惡心東西、被用作壓迫及宣傳種族主義的工具。有關貼文引起爭議，有網民指出除了歐陸文化外，其他地方都用當地社區方式描繪耶穌。

與南方邦聯有關的紀念性物品繼續成為示威者目標，維珍尼亞州里士滿周日（21日）晚有示威者堵塞里士滿紀念碑大道的十字路口，爬上南方將領斯圖爾特（J. E. B. Stuart）的銅像，試圖用繩拉扯拆毀，並向警員投擲雜物。警方其後宣布該處屬非法集會，呼籲示威者離開。雕像周邊範圍晚上暫停開放。

另外，密西西比州州旗因印有內戰時期邦聯旗惹議，超過14萬人網上聯署要求政府更換圖樣，有州議員提議不廢除原有州旗的情況下另設多一支州旗。共和黨籍州長里夫斯回應稱，換旗會令民眾進一步分裂，反對設立新旗。

華盛頓特區有民眾在白宮對出的拉斐特公園示威，嘗試拆去前總統傑克遜的銅像，其後數十名執法人員衝入公園，揮動警棍及噴射化學物品驅散人群。傑克遜的民粹政治風格引起爭議，被反種族主義者稱為「人渣殺手」，他在1829年至1837年擔任總統期間，簽署法案以強迫不少原住民離開家園向西遷移，期間許多人受苦死亡，被稱為「血淚之路」。