新冠肺炎：華盛頓紐約繼續解封　南部年輕人感染率增

美國首都華盛頓和紐約疫情放緩，當局周一（22日）宣布兩市進入第2階段重啟，市內餐廳、零售店、健身房、理髮店等相繼恢復營業。美國多州復市後疫情反彈，南部及東部州份的年輕人感染率上升。

華盛頓目前允許商家開放室內用餐，健身房、零售店、美容院、博物館和圖書館等亦可重開。市長鮑澤（Muriel Bowser）周一表示，雖然當局放鬆多項活動限制，但未確定第3階段重啟日期；並提醒民眾病毒仍在傳播，應繼續保持謹慎。

紐約市民現在亦可外出用餐，但僅限在室外，部分商店、理髮店、遊樂場重開，預計約15萬至30萬民眾可重回工作崗位。紐約市近日病歿人數維持在單位數至雙位數之間，累計死亡人數超2.2萬，過去兩周平均每日新增確診病例維持在200至400宗。

美媒指，德州、南卡羅萊納州、喬治亞州、佛州及其他州份的確診者年齡分布在復市後都有改變，南部州份有更多20來歲至30來歲的人士染疫。疾病控制及預防中心前總監弗里登（Tom Frieden）表示，佛州等地近日的確診者較年輕，預計這一波疫情的死亡率比較低，直至20歲至40歲的人染疫，繼續傳給其他人為止。