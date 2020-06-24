南部7.4級地震至少1死1傷　有建築物及商店損毀

墨西哥瓦哈卡州南部地區於香港時間周二（23日）晚上11時29分，發生黎克特制7.4級地震，瓦哈卡州長指已造成至少1死1傷。網上流傳影片，顯示當地有建築物損毀，商店貨品散滿一地。目前暫未有傷亡及損毀報告。

根據美國地質勘探局（USGS），地震震央位於聖塔瑪利亞薩波蒂特蘭（Santa María Zapotitlán）西南偏南12公里，震源深度為26.3公里。網上流傳的影片可見，當地有建築物受損，以致滿地碎石，途人紛紛走避。另有影片可見，一間商店的貨架東歪西倒，貨品散落一地，假天花亦倒塌。

地震發生時為當地周二上午10時許，有部分受影響建築物停電，首都墨西哥城亦有震感。當局發出警局着民眾走出建築物避險。瓦哈卡州州長伊諾霍薩（Alejandro Murat Hinojosa）表示，初步資料顯示該州有1人在建築物倒塌時死亡，另有1人受傷。而旅遊區瓦杜爾克有一所醫院受損，病人需要疏散。

瓦杜爾克（Huatuico）是瓦哈卡州一個滑浪勝地，酒店住客岡薩雷斯指出，地震震感強烈，幸而職員和住客能疏散到戶外，但由於感受到強烈餘震，疏散後45分鐘他們都不敢返回酒店。岡薩雷斯又指，酒店亦有一些玻璃及鏡子破裂，但沒有嚴重損毀。

美國國家氣象局（NSW）太平洋海嘯預警中心警告，距離震央997公里地區，即包括墨西哥、危地馬拉、薩爾瓦多及洪都拉斯等太平洋沿岸地區，或發生海嘯。