新冠肺炎：福奇對疫苗能在今年底或明年初面世審慎樂觀

美國眾議院能源與商業委員會周二（ 23日）就總統特朗普政府「應對新冠危機失察」舉行聽證會，領導華府抗疫的美國衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇在會上表示，對於新冠肺炎疫苗能在今年底或明年初面世持「審慎樂觀」態度，而他又否認特朗普早前指「已告知官員放緩檢測」的說法，稱會做更多檢測。

福奇表示，研製出疫苗只是時間問題，而政府正為14個候選疫苗提供資金支持。

此外，聽證會上亦談及特朗普早前在俄克拉何馬州塔爾薩的造勢大會上，宣稱「已告知官員放緩新冠病毒檢測，因為美國確診數激增」的問題；福奇回應稱：「我很確定我們沒人被告知要放緩檢測，這就是事實，實際上，我們還會做更多檢測。」同樣出席聽證會的疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德、衞生及公共服務部助理部長吉魯瓦爾、食品及藥物管理局（FDA）局長哈恩，亦與同樣表示沒有被告知要放緩檢測。

福奇也呼籲公眾避免到人多地方，否則就應該戴口罩，強調這不僅是建議而是「懇求」，且「適用於出席政治集會的公眾」。特朗普在塔爾薩舉行的競選集會至少有8名工作人員確診，福奇的呼籲被指意有所指。

福奇還說，目前許多州確診數激增令人不安，例如佛羅里達州、德州、亞利桑那州等，未來數周能否應對德州、佛州等的確診激增極為關鍵；德州州長艾博特在周二亦表示，當地單日破紀錄新增5000宗確診個案。不過，福奇也承認紐約等州在控制疫情和減少確診方面已取得效果。