新冠肺炎：9款墨西哥製酒精搓手液含甲醇　FDA警告勿使用

自新冠肺炎疫情爆發以來，酒精搓手液成為其中一種防疫必備品，不過美國食品及藥物管理局（FDA）日前公布，由墨西哥公司Eskbiochem SA de CV生產的9種酒精搓洗手液中，帶有具毒性的甲醇，若長時間被皮膚吸收或嚥下會有致死風險，警告消費者切勿使用。

FDA在周一（22日）報告中表示，甲醇會使人出現噁心、嘔吐、頭痛、視線模糊、嚴重可能永久失明、癲癇、昏迷以及神經系統的永久性傷害，最終可能致死。FDA警告涉事的有毒酒精搓洗手液對幼兒和青少年造成潛在的風險最高，並着消費者一旦使用了有問題的搓手液應立即就醫，亦應立即把有毒的搓手液以「適當的有害廢物容器」盛載棄掉。

含有甲醇的有毒洗手液名稱如下：

-All-Clean Hand Sanitizer (NDC: 74589-002-01)

-Esk Biochem Hand Sanitizer (NDC: 74589-007-01)

-CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol (NDC: 74589-008-04)

-Lavar 70 Gel Hand Sanitizer (NDC: 74589-006-01)

-The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer (NDC: 74589-010-10)

-CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol (NDC: 74589-005--03)

-CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol (NDC: 74589-009-01)

-CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol (NDC: 74589-003-01)

-Saniderm Advanced Hand Sanitizer (NDC: 74589-001-01)