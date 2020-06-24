指內容涉謾罵　Twitter隱藏特朗普貼文

美國總統特朗普周二（23日）一則在社交網站Twitter的貼文，被Twitter定性為「謾罵」，違反該公司守則而遭隱藏。

特朗普貼文寫道：「只要我仍是你們的總統，華盛頓特區就不會有『自治區』。如果他們試圖建立，必會遭到嚴厲武力對付！」華盛頓州西雅圖在本月初的反警暴示威後，當地警方撤出其中一個警區，數百名示威者佔領市中心6個街區並建立自治區，引起保守派不滿，特朗普也曾斥責這是本土恐怖分子所為。特朗普的最新推文正是關於此事。

貼文被隱蔽後，Twitter加上了標註，稱：「這則推文違反了Twitter對於謾罵行為的規則。不過，Twitter已判定讓人們繼續存取該推文可能符合公共利益。」網民點擊後仍可打開原文觀看。

特朗普上月26日在Twitter批評郵寄投票會使出現選舉舞弊及詐騙等情況，首次遭Twitter標註，在其貼文附加「了解郵寄投票事實」的連結。他隨即炮轟此舉限制言論自由，且干預其大選選情。兩日後他簽署了行政命令，尋求限制《通訊規範法案》對社交媒體提供廣泛法律保護，讓社交媒體承擔用戶言論的責任。