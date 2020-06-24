曾坐冤獄黑人以德報怨　救出險被燒死警員

美國賓夕凡尼亞州一名黑人男子，日前在一個車禍現場救出一名險被燒死的白人警員，他的義舉獲眾人讚賞；原來這名救人英雄本身曾是警暴受害人，但他坦言救人時沒有計較，只想到「每個人的生命都有價值」。

車禍發生在周日（21日）匹茲堡以南約72公里處，當時一輛警車與其他車輛碰撞起火，火勢迅速蔓延。31歲男子麥克李（Daylan McLee）剛巧目睹這一幕，就冒着生命危險，從警車中救出困在駕駛座位的警察。麥克李憶述：「他（警員）要求不要動他的腿。火焰開始從底部往車裏竄，我知道必須把他救出來。另一名警察幫我一起救人，我只是撬開了門，然後拖到了安全的地方。」

獲救警員漢利（Jay Hanley）腿部重傷，被送往醫院接受手術。尤寧敦（Uniontown）警察局也感謝麥克李見義勇為的行為。

不過，麥克李本身也受過警暴之苦，2018年他曾入稟指控賓夕凡尼亞州警濫捕，令他無辜入獄一年。他2016年3月駕車到酒吧門口，準備接載喝醉了的姊妹回家，當時該姊妹與人打鬥，麥克利到場時在停車場制服了一名持槍的男子，並將手槍拋到一旁。但至少一名州警在他離開時開槍威嚇他，那州警更指麥克李至少向他擎槍兩次，結果麥克李入獄了一年，其後陪審團翻看事發時的閉路電視片段，證實麥克李沒有舉過槍，才還他清白，得以獲釋。

到幾個月前，麥克李在街上跑時，有便衣警員無故拔槍指向他，當他知道對方是警察立即停下，舉手放在頭後，可以麥克李卻被指拒捕，更遭警員踢臉，導致嘴唇爆裂，現在他正打算就這控罪抗辯。

經歷過這些事之後，連麥克李的朋友都問他見到警員發生車禍時，有否猶豫過應否出手救人，麥克李回應道︰「沒有。每個人的生命都有價值。我們都是神的兒女，我不能想像眼白白看着其他人被燒死。無論其他人或其他警員對我做過甚麼，我也認為『這個人應該平安回家與家人相聚』。」

麥克李又強調要寬恕別人，不會因為過去與警員的不快經歷而怪責所有警員：「我們要發揮和我們的人性......我常常被教導要寬恕別人，你不能因為與一個人有過節，而影響你日後每一天的生活。」

一身紋身的麥克李又說︰「有些人可能覺得我看來很可怕，我不怪責那位對我開槍的州警。我不想被稱為英雄，只想大家認同我是個正直的人，我希望（那位州警）看到（這新聞）後，能知道他已獲原諒。」