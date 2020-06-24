新冠肺炎︰7州留院人數創新高　傳歐盟有意封關

美國逐步重啟經濟後，多州的新冠肺炎疫情反彈，其中加州及德州等7州的留院人數在周二（23日）更創疫情爆發以來的新高，全國新增死亡人數亦見回升；美國衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇形容疫情反彈令人不安。《紐約時報》同日引述比利時布魯塞爾消息，指正在重啟歐盟國家，已準備好以美國無力控疫為由，限制美國旅客入境。

特朗普上周六（20日）在俄克拉何馬州塔爾薩舉行競選集會，期間表示檢測太多令確診數字高企，要求助手減慢檢測。白宮發言人麥克納尼事後解畫指特朗普只是開玩笑；惟特朗普周二再推翻該說法，就此向記者明言︰「我不開玩笑的。」然而，福奇等衞生官員均在國會表明，未曾接收過有關指示，反指會擴大檢測。

《紐約時報》周二引述布魯塞爾消息，指歐盟正草擬可入境旅客的清單，方案中將美國與疫情仍然勃發的巴西和俄羅斯列入同一範疇，但限制措施仍未有定案。另一歐盟外交消息人士則向英媒表示，歐盟「沒有清單，只有判斷標準」，將考慮外國的感染率，決定是否封關，但門檻未定。美國白宮尚未回應消息。

美國周二的單日死亡人數增幅逾860宗，為6月7日以前首次錄得增幅擴大。加州和德州均錄得逾5000宗新冠肺炎確診，均破州內紀錄。亞利桑那州、內華達州和密蘇里州的新症增幅亦創新高，全國有33周的平均新症增幅均較上周為多。美國全國周二新增逾3.6萬宗確診，累計超過242.4萬人染疫，其中12.3萬人病死。