傳數十名共和黨前國安官員　將倒戈支持拜登

美國總統選戰如火如荼，民主黨參選人拜登在無對手下再下一城，勝出紐約州的黨內初選，鞏固挑戰特朗普總統之位的入場券。英媒周二（23日）引述消息報道指，數十名共和黨籍的前國家安全官員正建立組織，集體倒戈支持拜登，加深特朗普黨內分歧的危機。

英媒報道指，至少已有24名共和黨籍前總統列根、老布殊及小布殊時期的前國安官員預定加入該組織，另有數十人亦正協商加盟。據報，他們將在未來數周公開表態撐拜登，成員更計劃為拜登站台拉票。消息人士透露，該批前官員認為特朗普作為總統危害國家安全，主張共和黨選民即使政策有分歧，亦應視拜登為更佳人選。

據報，組織是由小布殊時代的國家安全委員會及國務院前法律顧問貝林杰（John Bellinger III）和國土安全部前安全幕僚溫斯坦（Ken Weinstein）發起，後者亦曾任FBI局長、通俄特別檢察官米勒的幕僚。消息指，前國務卿鮑威爾、前防長馬蒂斯及現任參謀長聯席會議主席米利，均有份為拜登爭取支持。

除此之外，共和黨內部分歧亦可見於黨內國會議席初選的競爭中。特朗普及原議員白宮幕僚長梅多斯支持的人選班納特（Lynda Bennet），不敵24歲地產企業總裁、殘疾人士考索恩（Madison Cawthorn）。不過，考索恩亦自詡為特朗普的強力支持者。

另一方面，前總統奧巴馬周二與拜登聯手舉行的首場籌款活動，獲17.5萬人捧場，共籌得760萬美元（約5928萬港元），為拜登單次籌款的新高，反映了奧巴馬的強大影響力。奧巴馬透過視像形式在活動上指，民主黨人不能因為特朗普施政差劣而輕敵自滿，因為對方曾經勝選，直指「你們現在所做的仍遠遠不夠」。他又大讚拜登有經驗、性格好，強調民主黨會正視國內衞生危機。