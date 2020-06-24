特朗普鳳凰城集會再提Kung Flu　示威者場外抗議

美國總統特朗普上周六（20日）於俄克拉何馬州塔爾薩，舉行新冠肺炎疫情爆發後的首場競選集會，惟到場支持者比預期中少。他周二（23日）在亞利桑那州鳳凰城的競選活動中力挽狂瀾，猛烈抨擊全國示威浪潮「拉票」；演講教堂外有數百示威者聚集。另外，特朗普亦參觀該州的美墨邊境圍牆。

特朗普會上誓言要阻止「左翼暴徒」將美國推向混亂，並以近日西雅圖反警暴示威者佔領街道等事件為例。他稱：「這不是和平政治運動行為。這是極權主義者、獨裁者和不愛我們國家的人的行為。」言論獲數千名年輕人歡呼響應。特朗普又再提及起源自中國的新冠肺炎病毒有很多名字，包括引發種族歧視爭議的「Kung Flu」。

特朗普發表講話的夢想城教堂（Dream City church）外，有示威者在「言論自由區」遊行，遭警方以非法集會為由，投放閃光彈強行驅散。特朗普稍早時前往參觀位於聖路易斯市的美墨邊境圍牆新建段落，在攝氏40度高溫下，為紀念圍牆修建321公里的牌匾上簽名。特朗普2016年大選以微弱優勢贏得亞利桑那州選票，今次是他今年第3次訪問該州。

另外，下周六（7月4日）是美國國慶日，有財務顧問網站以各州參軍率、2016年大選投票率等指標，製作2020年「愛國州份排行榜」。結果顯示新澤西州是最不愛國州份，新罕布什爾州則是最愛國州份。