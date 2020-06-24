示威者屢破壞歷史雕像　特朗普揚言重罰囚10年

美國的反種族主義示威持續，多地有人破壞涉蓄奴或種族歧視的歷史雕像。總統特朗普周二（23日）承諾簽署行政命令加強現行法律，保護邦聯及歷史人物雕像，希望破壞雕像的人最多入獄10年。

特朗普在Twitter批評拆除雕像的行為及州政府示弱，呼籲人民應從文化遺產中吸取歷史教訓，又表示「只要我是你們的總統，華盛頓特區就永遠不會有一個自治區」，威脅「若他們試圖這麼做，會遭到嚴重武力打擊」。他指，將會簽署行政命令加強保護雕像，欲對破壞或篡改公共財產紀念美國軍人雕像的人士，實行聯邦法律規定的最高10年監禁刑罰。特朗普長子唐納德則提議，以特朗普的雕像取代被拆除的雕像。

此前，首都華盛頓特區拉斐特公園周一（22日）晚，有民眾嘗試拆去前總統傑克遜的銅像。警方到場驅散，期間與示威者爆發肢體衝突，兩人被捕，一度有4名記者被逐離白宮。其餘示威者聖約翰聖公會教堂的柱上，以噴漆噴上「BHAZ」一詞，意即「黑宮自治區」（Black House Autonomous Zone）。傑克遜生前是奴隸主，特朗普曾指對方是他最喜歡的總統之一。

另外，羅德島州全名「The State of Rhode Island and Providence Plantations」的「Providence Plantations（莊園）」一詞，被指有奴隸制含義。州長雷蒙多周一簽署行政命令，將官方文件的州名縮減該詞，立法機關將推動全民公投正式更改州名。羅德島州曾是奴隸貿易重鎮，佔18世紀中葉北美地區奴隸貿易60%。

波士頓公園廣場的前總統林肯解放黑奴紀念雕像旁，有一名手戴鐐銬跪地的黑奴像，引起爭議。近萬人因此聯署要求移除該雕像，市長沃爾什（Marty Walsh）表示對此持開放態度。位於華盛頓特區林肯公園的原雕像亦面臨移除。

而南卡羅萊納州查爾斯頓市，周二則已通過決議，決定移除市中心廣場的前副總統、奴隸制倡導者卡爾霍恩（John C. Calhoun）的雕像，移送當地博物館或教育機構。