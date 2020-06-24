女童後園泳池戲水遇溺　爺爺母親救人亦溺斃

炎炎夏日，不少人會在家中戲水消暑，未料美國新澤西州一個家庭卻因此樂極生悲。一名62歲男子與其媳婦及孫女，日前被發現在家中後園的泳池內不省人事，救護人員到場後證實3人當場死亡。有報道估計慘劇疑與泳池漏電有關，當地法醫周二（23日）則指，3人是死於意外溺斃。

事發於新澤西州東不倫瑞克一處民居，據報該名8歲女童莎基（Sacchi）進入約有1.8米至2.1米深的泳池後，看顧她的阿姨便大叫救命，鄰居聞聲即時報警。女童爺爺帕特爾（Bharat Patel）見狀即下水救人，但不諳水性同告遇溺；女童的32歲母親尼莎（Nisha）亦下水試圖救起兩人，惟她同樣因不會游泳而只能在水中掙扎。

女童阿姨其後亦下水，成功抓住女童。救護人員趕到後，曾向遇溺者施心肺復甦，可惜回天乏術，3人被當場宣布死亡。有鄰居表示，死者一家上月剛從南不倫瑞克搬來，帕特爾曾跟表示最近才修好泳池，估計本次是首次使用。

有鄰居對悲劇感不解，直言︰「3人同時在泳池淹死似乎很不尋常。」警方在案發現場調查期間，曾有電工入內，當地媒體因而估計事件可能是因為泳池漏電而肇禍。不過，密德薩克斯縣法醫周二宣布，帕特爾及尼莎母女均是意外溺斃。