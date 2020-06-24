捐腎夫婦陰陽分隔16載　器官受贈者體內「續前緣」

美國佛羅里達州一名善心女子，近日捐出一邊腎臟救人一命；受贈者正是在16年前，因植入其亡夫腎臟得以重生的人。這對陰陽分隔16載的夫妻捐出的器官，得以在同一受贈者身體內正常運作，情況罕見得令負責移植手術的醫生也感到驚訝，女子亦感慨稱兩夫妻可說是「再續前緣」。

59歲受贈者格蘭傑（Jeffery Granger）今年3月完成手術後，親自向捐出腎臟的49歲寡婦赫靈頓（Terri Herrington）道謝。對於格蘭傑而言，赫靈頓可說是雙重恩人，因他身體內的另一個腎臟，正是來自赫靈頓的亡夫布萊恩。

布萊恩於2004年僅35歲時，在一宗工業意外中殉職，赫靈頓含淚把他的器官捐出，救了4個人，其中一對腎臟和胰臟移植到格蘭傑身上。赫靈頓翌年以匿名的遺孀身份，與格蘭傑通訊，告訴他亡夫生前的種種，兩人自此成為書信朋友。

格蘭傑去年再度出現腎衰竭急需換新腎，赫靈頓立即自願提出幫忙。格蘭傑最初還以為赫靈頓說笑，但她卻堅定地說是認真的，令格蘭傑感動不已。赫靈頓其後通過醫學測試，符合成為活體捐腎者並捐出一邊腎臟予格蘭傑，令他有望多活14年。