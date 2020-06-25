不准穿運動裝黑人男童進內　巴爾的摩涉歧視餐廳道歉

美國馬里蘭州巴爾的摩周一（22日）發生懷疑種族歧視事件，一名黑人男童疑因衣着太過隨便，連同母親被餐廳拒諸門外。惟黑人母親發現在場有一名白人男童類似服裝獲餐廳招待。餐廳所屬飲食集團向其道歉。

9歲的黑人男童達拉斯（Dallas）當時身穿Air Jordan標誌的運動T恤、運動短褲及運動鞋，與母親格蘭特（Marica Grant）站在一間名叫Ouzo Bay的餐廳外。格蘭特與餐廳員工爭辯，指餐廳範圍內有小孩穿網球鞋及運動T恤，與其兒子穿着類似。

曾一度拒絕出面對的經理後來到場，向格蘭特表示，餐廳不容許運動T恤及運動短褲，但網球鞋則不受限制。餐廳員工又稱，該名獲准入內用餐的小孩，身穿的T恤並不當作運動T恤，他其後承認自己疏忽看漏眼。

格蘭特周一在社交網表示︰「自己再一次受到種族歧視，當孩子知道自己與白人小孩有差別待遇非常難過，自己極為難受。」引來大批網民瘋傳及動怒。餐廳所屬集團在當日發聲明道歉，稱該事件不應發生，並承諾會立即修改公司政策，好讓12歲或以下的兒童不受服裝限制。