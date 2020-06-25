國務院年度反恐報告　斥華對恐怖主義定義廣泛

美國國務院周三（24日）發表《2019年度反恐形勢特別報告》，當中批評中國對恐怖主義等定義廣泛，並以反恐為名打壓和監控新疆維吾爾族等少數族裔及異見人士。報告又提到北京與香港政府將香港人爭取民主的行為，錯誤形容為恐怖主義。

國務院在報告指出中國的反恐活動，仍難以與中國政府打壓其認定為分裂或顛覆的和平活動區別。中方在缺乏證據情況下，反恐目標仍針對所謂「東突厥斯坦伊斯蘭運動」的維吾爾「極端分子」。報告續指，中國共產黨利用反恐為藉口，以新法律及高科技監控等工具加強打壓新疆，將約100多萬名維吾爾和其他回教少數族裔關進拘禁營。

報告續指，中國政府繼續聲稱自2016年以來沒有暴力恐襲事件，為其新疆政策辯護。不過，北京缺乏透明度和資訊披露，外界難以核實官方所稱的涉恐事件的細節。另外，當局對「恐怖主義」和「極端主義」定義廣泛，以及「網絡恐怖主義」的定義含糊，令華府對中國的人權狀況引起嚴重憂慮。報告亦指，中國試圖展現自身為全球反恐領袖，繼續推動以聯合國作為主要平台，宣傳壓制反恐方式。

有關香港部分，報告批評香港當局錯誤地將支持民主的抗爭人士描述為恐怖主義，中國政府甚至形容為出現「恐怖主義苗頭」。

另一方面，國務卿蓬佩奧在記者會上指，美國及盟友在反恐問題上取得重要成果，包括去年擊殺回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪、殲滅IS在伊拉克及敍利亞據點成立的「哈里發國」，但恐怖主義的威脅已經轉變並擴大到新的地區，例如北非的薩赫勒地區。蓬佩奧又稱IS仍在全球各地活動，宣布將徵集IS訊息的懸賞金額提高至1000萬美元（約7800萬港元）。

報告亦稱，民族及族種引起恐怖威脅正在蔓延及增加，白人至上主義者、本土主義運動將移民、猶太人、回教徒及其他宗教少數族裔作為施襲目標，提到去年出現不少受意識形態主導的襲擊事件，包括新西蘭基督城槍擊案、美國埃爾帕索槍擊案等。