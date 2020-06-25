特朗普擬調駐德美軍往波蘭　抗衡俄羅斯

美國及德國因費用攤分爭議而關係緊張，美國總統特朗普早前下令撤走部分駐德美軍。特朗普周三（24日）與訪美的波蘭總統杜達會面時，表明有意將駐德美軍人數削減近萬人，部分抽調至波蘭，兩國將簽署國防協議。他批評德國斥巨資向俄羅斯購買能源，而駐當地美軍則是為了助德國抗衡俄羅斯威脅，形容該情況「非常差」。

杜達是美國爆發新冠肺炎疫情以來，首位訪美的外國元首。他與特朗普表示，雙方將簽署國防協議，措施包括在波蘭加駐美軍、強化軍事防禦合作，以鞏固抗衡俄羅斯的勢力。特朗普在記者會表明，波蘭會為美國增派兵力而支付軍費，認為調動可向俄羅斯發出強硬訊息。

根據波蘭傳媒報道，美國或派駐2000名官兵至當地，比雙方去年同意的多出1000人，部署將包括由德國抽調的F16戰機及來自美國肯塔基州的第五軍團。去年美波領袖會面時，杜達表示有意將美軍駐當地的軍事設施命名為「特朗普堡」。波蘭將於下周日（28日）舉行大選，民族主義的杜達正力爭美國盟友的形象，為選情加分。

另一方面，與美國、德國、波蘭同屬北約的法國，將與俄羅斯舉行首腦會談。愛麗榭宮周三表示，法國總統馬克龍將於周五（26日）與俄羅斯總統普京進行視像通話，商討烏克蘭、利比亞及伊朗局勢，其中烏克蘭危機尤為重點。馬克龍此前曾指，歐洲多年的對俄強硬政策已告失敗，呼籲盟友重新審視對俄戰略關係。