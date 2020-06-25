Google受壓改私隱設定　參議員提案監管網絡平台

在私隱設定備受質疑下，美國科技巨擘Google周三（24日）修改用戶默認設定，將自動持續刪除用戶18個月前的定位及瀏覽紀錄。美國參議員同日提出法案，要求提高Google及Facebook等網絡平台的透明度，讓它們承擔更多監管平台內容的責任。

Google自周三起會把所有新用戶的默認私隱設定，定為會自動刪除18個月前的定位及瀏覽紀錄。現有用戶的設定不受改動，Google亦會通知他們新設定。Google亦改良了「無痕瀏覽」模式的功能，讓用戶可更容易選用，在使用地圖及旗下影片平台YouTube時的紀錄不受追蹤。新設定下，YouTube的觀看紀錄將在36個月後自動刪除。

民主黨參議員沙茨（Brian Schatz）與共和黨黨鞭兼參議員圖恩（John Thune）跨黨提出《平台責任及消費者透明度法案》（簡稱PACT），要求網絡平台承擔更多監管責任。根據《通訊規範法案》第230條，網絡服務供應商毋須為第三方使用者的言行負法律責任。沙茨直指，國會討論第230條是「愚蠢且兩極化」，決定改為提出PACT。

Google YouTube 醜聞不絕：