歐洲多地有熱浪　美國大峽谷46°C高溫鞋都融

踏入夏季，北半球受熱浪侵襲，多個地方錄得破紀錄高溫。美國著名景點、亞利桑那州大峽谷周三（24日）錄得46度（攝氏·下同）的高溫，國家公園管理局警告大峽谷的極端高溫會引發異常危險，或令行山鞋的膠水融化，鞋底隨時脫落。

大峽谷國家公園管理局在Twitter發布一張照片，展示一對登山鞋接觸地面後，熱力導致內裏的膠融化、鞋底脫落。園方呼籲遊客到訪前要了解自行極限及裝備是否足夠，以免發生危險。另外，國家氣象局在大峽谷4000尺以下位置發出過熱警告，提醒大峽谷愈深的位置，溫度會轉趨極端。

另一方面，俄羅斯西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克（Verkhoyansk）上周六（20日）錄得38度高溫，專家指俄羅斯的北極圈是全球暖化速度最高地區之一，坦言氣候暖化的情況比想像更嚴重。莫斯科地球物理專家基塞萊夫（Andrei Kiselyov）指，地球氣溫平均每10年的氣溫增加0.18度，但俄羅斯及境內北極圈地區分別增加0.47度及0.69度。

歐洲多國同樣受熱浪入侵，歐洲氣象部門在全歐多個地方發出極端天氣警報，其中西班牙南部科爾多瓦的氣溫高達40度，英國多處同樣高溫，預計會接近1976年創下的6月最高溫紀錄。專家擔心室外人滿為患、市民不遵守社交距離，會引發新一輪新冠肺炎疫情。