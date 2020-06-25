新冠肺炎：400非武裝國民警衞軍　護首都雕像

美國反種族主義情緒高漲，連日來有示威者破壞與奴隸制有關的歷史人物雕像。美媒周三（24日）報道，陸軍已動員400名非武裝的華盛頓特區國民警衞軍，防止任何人破壞紀念碑。司法部亦要求法警準備出動保護雕像。

國民警衞軍證實，已應內政部要求出動數百名成員在華盛頓特區執行任務，協助當地執法部門保護紀念碑和雕像。官員透露，這是一項短期行動，任務維持至7月第一周，讓司法部有足夠時間動員其他執法部門的人員執行相關任務。

美媒公開一封法警助理局長史密夫（Andrew C.Smith）撰寫的電郵，指法警被要求立即準備提供聯邦執法支援，於全國保護國家紀念碑。史密夫表示，可能犯罪目標的廣泛程度令今次任務具挑戰性，法警事故管理隊將到維珍尼亞州設立行動中心協調行動。電郵的標題列明今次是司法部長指派的任務，即來自巴爾。

紐約市市長白思豪日前宣布，決定移走位於美國自然歷史博物館門口的已故總統羅斯福雕像，移走時間和安置處仍待決定，總統特朗普表明反對。羅斯福的曾孫羅斯福五世（Theodore Roosevelt IV）都支持移除雕像，稱世界不需要雕像崇拜，這是一個時代的產物，該座雕像無反映真正的羅斯福精神。