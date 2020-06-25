警靠人臉識別技術拉錯人　黑人男子要求道歉

美國密歇根州一名黑人男子今年初遭警方的人臉識別系統誤認為賊人，結果警方登門拘捕，檢控人員其後撤銷控罪。然而其被錯誤標籤為賊人的駕照照片，仍在全國圖片庫當中未有下架。他周三（24日）向當地警察部門作出投訴，要求警方公開道歉。

事件沿於一宗2018年10月、一名黑人於底特律市中心的一間鐘錶店舖高買的案件。該男子戴着聖路易紅雀的棒球鴨舌帽，偷走5隻名貴手錶。警方2019年1月翻查閉路電視影片，利用人臉識別系統識別出46歲威廉斯（Robert Williams）與賊人脗合。密歇根州發出人臉識別報告，並上方位置以粗體大楷的字樣寫着調查線索而非有可能拘捕。

威廉斯表示，一開始接到警方電話以為遭人惡搞，後來在其妻子及女兒在場下，警方將他扣上手銬拘捕，再將他送往拘留所拘留30小時，並接受盤問。期間有警員曾表示，「我想系統出錯。」

美國公民自由協會（ACLU）得悉事件後向底特律警察部門提出行政投訴，指這是國內第一宗涉及人臉識別技術而錯誤拘捕的案件。ACLU在投訴中提到，威廉斯希望警方及有關部門向他及其家人公開道歉。投訴中要求部門可公開有關與威廉斯拘捕的所有記錄，並且要求底特律警方停止使用人臉識別系統作爲調查工具。

國家標準技術研究所的一份有關人臉識別系統的評論指，當演算法與高清大頭照片進行配對時，脗合率可高達99%，然而若從影片中辨認臉孔，特別是設於商舖天花上的鏡頭，則會大打折扣。

警方未有公開所用的人臉識別系統的所屬公司，事件發生後已有多家科技巨企宣布，不會向警方售賣人臉識別系統。全國有多少個當地警察部門有使用人臉識別系統亦無從稽考。全國未有足夠法例其監管如何及哪裏使用，亦沒有立法其用途。