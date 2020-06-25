中俄反對延長對伊朗武器禁運　美警告兩國將被孤立

美國政府尋求延長聯合國對伊朗的武器禁運，遭到中國及俄羅斯反對。美國伊朗事務特別代表胡克周二（23日）警告，如果中俄繼續走「反烏托邦之路」、阻止美國延長措施，兩國將會在聯合國安理會中被孤立。美國國務卿蓬佩奧周三（24日）威脅，若果安理會不通過決議案，將重新向伊朗實施聯合國制裁。

聯合國對伊朗實施13年的武器禁運於今年10月屆滿，胡克及美國聯合國代表克拉夫特在周三的密門會議上，要求安理會15個成員工支持美國延長禁連的決議草案。胡克周二向英媒透露：「我們看到中俄及國際社會之間的分歧正在擴大。」

胡克警告，中俄不但在國際原子能機構受到孤立，在聯合國安理會亦會出現這情況。不過，一名中國匿名外交官回絕美方施壓稱：「不可能通過。美國的決議草案實質是美國極限施壓政策的延續，沒有討論的價值及基礎。」

蓬佩奧則在國務院的記者會談及美伊關係，他指一旦不延長對伊禁運措施，伊朗就能購買先進的武器系統，並成為全球恐怖分子及流氓國家選用的軍火商。他又警告，美國有單方面恢復對伊朗制裁的能力。

另一邊廂，伊朗早前派出5艘油輪運至委內瑞拉，引起美國不滿。船隻來自伊朗海運公司（IRISL）和伊朗國家油輪公司（NITC），向委內瑞拉運送超過150萬桶燃油及原料；涉事5名伊朗船長，周三被美國財政部實施制裁。

蓬佩奧批評涉事者向委內瑞拉馬杜羅政權提供石油，重申華府支持委國反對派領袖瓜伊多。伊朗外交部則強調，伊朗及委內瑞拉會堅定不移、抗衡美國制裁的立場不變。

英媒引述業內消息、委內瑞拉石油公司及航運數據指，多間煉油廠為了避免違反美國制裁，令至少16艘油輪現時被困於海上。該批油輪所運載的1810萬桶委內瑞拉石油，相當於委國近兩個月的石油出口量。部分油輪已在大海滯留超過半年，駛到部分港口後沒有卸貨。