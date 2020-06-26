新冠肺炎：美兩艦破紀錄連續值勤161天

受新冠肺炎疫情影響，美軍艦艇暫停在中東停靠港口休整，以免病毒「登艦」損害戰備狀態及船員健康。美國海軍周四（25日）宣布，位於中東的航空母艦艾森豪威爾號及神盾巡洋艦聖哈辛托號，已連續161天在海上值勤，打破軍方紀錄。

今年1月17日，艾森豪威爾號及聖哈辛托號駛離維珍尼亞州諾福克海軍基地，展開合成訓練部隊演習（COMPTUEX），完成後直接駛往歐洲及中東水域執行任務；現時兩艦在阿拉伯海候命，暫未知何時回國。美軍指資料顯示，舊紀錄由航空母艦羅斯福號2002年2月創下，當時該艦連續160天支援美國的反恐行動。

新紀錄與新冠肺炎疫情有關，美軍3月暫停軍艦在中東的停靠港口活動，減少病毒在艦隊擴散的機會，以維持作戰狀態及確保船員健康。為免船員因長時間在海上執勤而影響心理健康，艾森豪威爾號及聖哈辛托號有時短暫停止值勤，讓船員休息及重整，參與激勵士氣的活動，例如落海游水及在甲板享用燒烤聚餐。

羅斯福號是美軍首艘爆發疫情的值勤軍艦，事前訪問越南的行程成為病毒「登艦」的途徑。軍方之後在全球尋找安全的「避風港」讓軍艦駛入休整，關島海軍基地是西太平洋的「避風港」，西班牙羅塔海軍基地是可以安全停靠的歐洲港口，而美軍艦艇在中東暫未有安全的港口可用，目前只能在海上補給物資。