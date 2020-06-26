沙塵暴「哥斯拉塵雲」捲襲美國　東南部遭殃

自過去半世紀以來最為巨型的撒哈拉沙塵暴「哥斯拉塵雲」，自周末從加勒比海東部移動至南美國家，現西移至中美洲及美國東南部。氣象學家指，「哥斯拉」會在海灣地區登陸，預計佛羅里達州、路易斯安那州及德薩斯州等會受影響。

「哥斯拉塵雲」上周從非洲西部形成，從太平洋橫跨逾6000公里抵達加勒比海及墨西哥灣區。「哥斯拉塵雲」於周四（25日）及周五（26日）抵達美國灣區，預計將會天色懞糊。登陸後，部分沙塵有可能在本周向北部及東部移動，預計會到達俄亥俄河及大西洋中部。

颶風專家科特洛斯基（Dan Kottlowski）指，「受沙塵影響，德薩斯州東部及南部本周的空氣質素可跌至中等及不健康水平」;他又稱「患有呼吸道疾病人士不應長時間逗留室外，而有嚴重呼吸問題人士應只好留在家中」。另外有專攻環境健康的教授提醒，沙塵帶來的污染有可能會令居住在新冠肺炎的重災區人士，成為高危染病的一群。

非洲撒哈拉沙漠的空氣層極度乾旱及參雜沙粒，強風將沙粒及礦物微粒捲至高空並形成塵雲，這亦令空氣質素跌至「災害」級別。由於該異常巨大並且密度高，因此有「哥斯拉塵雲」之稱。