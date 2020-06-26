新冠肺炎：110萬已故民眾收紓困支票　涉額14億美元

新冠肺炎疫情肆虐下，美國國國先後於今年3月及4月通過總額約3萬億美元（約23.4萬億港元）刺激經濟撥款。惟美國政府的監察機構發現，當局寄給民眾的經濟紓困支票，有近110萬收票人已經去世，涉及金額約14億美元（約109億港元）。

隸屬於美國國會的非黨派獨立監督機構「政府問責局」(Government Accountability Office)周四（25日）公布調查報告，指紓困法案要求盡快發放現金支票給民眾，財政部與稅務局(IRS)為了符合要求，延用過去政策曾經使用的運作模式，共計發放3波紓困支票，但這套作業系統並未納入社會安全局（Social Security Administration）的死亡人口紀錄，導致發放現金支票時未排除這些死者。

報告又指，對於已經申報2018、2019年所得稅，但在發放紓困現金時已經不在人世的民眾，稅務局法務部門經過研究之後認定，稅務局無權將這些已故納稅人排除在發放支票的名單之外。

稅務局今年5月指出，已經不在世的民眾不符合領取紓困支票的資格，家屬應該把支票退還稅務局。但報告指，如何通知家屬退還已故民眾名下支票，稅務局根本沒有擬訂具體辦法。