美發表「販運人口報告」列香港入觀察名單　港府強烈反對

美國國務院周四（25日）發表《2020年美國販運人口報告》，將香港降至「二級監察察名單」，指香港未能立法將所有形式的人口販運刑事化，中國內地、俄羅斯和北韓等，繼續評為最差的第三級。香港特區政府對此表示強烈反對。

據悉，美國將世界各國對打擊人口販運所作之努力分為三級，第一級是完全遵從美國《人口販運受害者保護法》（Trafficking Victims Protection Act，簡稱TVPA）最低標準，第二級是「雖未完全遵從TVPA最低標準，但已作出相當努力」，第三級是未完全合乎TVPA。

第二級又可分為「一般名單」和「特別監察名單」，被列入特別觀察名單之國家或地區，主要因為嚴重形式販運活動的受害者人數多或正大幅增加，或未能提供證據證明打擊人口販運活動的力度比前一年強。

香港政府發言人表示，報告中不少分析似乎僅基於傳聞，其結論基礎薄弱，對香港的評級是基於嚴重偏見及欠缺實據支持，堅拒接受草率及偏頗方式達致的結論和評級，重申特區政府非常重視打擊販運人口活動。

發言人指，當局去年共進行超過7500次，販運人口受害人的初步識別審核，當中只有3人被識別為受害人，比例低於0.04%，指在香港販運人口從來不是普遍存在的問題，亦無任何迹象顯示犯罪集團，以香港作為販運人口的目的地或中轉站。