美警殺黑人：眾議院通過警隊改革法案　白宮揚言否決

美國眾議院周四（25日）以236票贊成、181反對，通過由民主黨提出的警隊改革法案，以應對執法部門的種族歧視和過度用武的問題。法案將會修改針對警員不當行為的聯邦規定，要求警員個人承擔訴訟的賠償責任；惟法案能否在共和黨掌控的參議院通過成疑。

投票前夕，眾議院議長佩洛西聯同「國會黑人核心小組」的成員在國會大廈樓梯發表演說：「在一個月前，黑人弗洛伊德說出他最後的一句話︰『我不能呼吸』，從而改變了歷史。」最終法案在民主黨控制的眾議院中，獲3名溫和派共和黨人倒戈支持下通過，包括德州的非裔共和黨議員赫德（Will Hurd）。

面對參議院否決法案的可能性，佩洛西明言，參議院要在尊重弗洛伊德生命、或是甚麼都不做的抉擇中二選一。共和黨則批評法案過度干預警政系統，絕對不會在參議院獲得通過。另外白宮威脅，總統特朗普會否決法案，又批評內容廣泛，將會令好人不敢從事執法工作。

民主黨及共和黨同時提出改革警隊的議案，雖然兩黨同意要求成立全國性的警察使用武力數據庫、限制警員使用鎖喉，但民主黨的方案較為激進，包括降低就錯誤行為檢控警員的門檻、停止向執法部門運送軍事裝備。