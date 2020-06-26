趁疫情在家工作潮流　俄黑客網攻美企恐危及大選

美國《紐約時報》周四（25日）報道指，一個曾於去年底被美國司法部起訴、獲俄羅斯情報機關撐腰的黑客組織，正乘新冠肺炎疫情下的在家工作潮流，向美國主要品牌、傳媒機構及龍頭企業發動新模式網攻。時值美國大選年，華府憂慮選民登記系統等選舉基建將成黑客下一個目標，國土安全部正加緊鞏固數據安全。

網絡保安公司賽門鐵克（Symantec）周四發出緊急警告，指俄羅斯黑客組織「Evil Corp.」正針對在疫情下在家工作的美企員工，以勒索軟件入侵其網絡並凍結企業資料，要求企業交出數百萬美元贖金，才交還數據。賽門鐵克指，受害美企多達31間，包括國內主要品牌及《財富》500強企業；又認為黑客是專門針對美國巨企。

美國司法部去年12月曾指，Evil Corp.參與了近乎無法想像的大規模網絡罪案，利用惡意軟件從網絡銀行盜取了數千萬美元。美方指，Evil Corp.在3年前曾為俄羅斯國家安全機構聯邦安全局（FSB）工作，負責取得機密文件。美國財政部去年向Evil Corp.實施制裁，國務院亦懸紅500萬美元（約3900萬港元）拘捕組織首領並定罪。

另在今年5月流出的聯邦調查局（FBI）文件可見，部分針對美企的勒索網攻，對選舉基建構成威脅。國土安全部憂慮，一旦選民登記系統的資料被勒索軟件凍結，11月舉行大選時當局將無法檢閱相關資料，令大選陷入混亂。