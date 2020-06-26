Google讓步　將向澳洲德國巴西新聞業者付費

科技公司Google等平台透過新聞服務所賺取的廣告利潤豐厚，外界要求保障新聞業界收益的呼聲日高。Google受壓多時後，終在周四（25日）宣布將於年內推出新的新聞服務，並已與澳洲、德國及巴西的新聞業者達成協議，將為「高品質內容」付款。

Google的新聞副主管班德（Brad Bender）將在旗下服務「Google News and Discover」內推出新產品，並宣布推出一個會向高質新聞內容付費的授權計劃。目前至少有9間傳媒獲Google提出付款，包括澳媒Schwartz Media、The Conversation和Solstice Media、德媒《明鏡周刊》及巴西傳媒A Gazeta等。

有獲Google提出付費的德國新聞業者形容，費用「不是小數目」，認為是Google的重大改變，「5年前根本無法想像」。歐洲出版委員會則冷淡表示，大型平台為用以牟利的新聞內容付款，應該是常態。據報，Google另正與其他6國的傳媒洽談，期望在未來數月將它們加至合作名單中。

歐盟早前已通過修改著作權法，寫入了網絡平台刊登新聞詳情等時，需向擁有著作權的提供者支付「妥當使用費」的條文。澳洲政府亦表示，將規定Google等網絡平台有義務支付新聞使用費，違者可被判罰款。

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