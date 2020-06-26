新冠肺炎：拜登誤稱國內1.2億人死　特朗普批傳媒偏袒

美國民主黨總統候選人拜登周四（25日）在賓夕凡尼亞州的競選集會時，口誤指全國有1.2億人死於新冠肺炎。總統特朗普隨即把握機會，直斥是嚴重錯誤，又抱怨指如果口誤的是自己，勢必會被媒體窮追猛打。

拜登在蘭開斯特的競選活動上，說：「很多人沒有工作，他們不知道何去何從，亦不知道可以做甚麼。現時我們已經有1.2億人死於新冠肺炎。」根據約翰斯霍普金斯大學的數據，美國的新冠肺炎死亡人數為12.5萬人，即拜登將數字增大1000倍。

特朗普在Twitter轉發拜登口誤的影片，並說：「如果我說了這些愚蠢的說話，新假聞傳媒早就會報復我。這不是個普通錯誤，為甚麼沒有媒體報道？」其後他接受美媒訪問時，重申這不是可容許的錯誤類型，強調是十分嚴重的事。特朗普競選團隊亦趁機「翻舊帳」，指拜登以前亦聲稱美國自2007年以來，有1.5億人死於槍械暴力。

另外，新澤西州周三（24日）宣布來自疫情嚴重地區的旅客，抵達該州後必須自我隔離14日。不過，特朗普日前在疫情嚴峻的亞利桑那州發表演講，之後計劃到其位於新澤西州的高爾夫球俱樂部。白宮發言人指「美國總統不是平民」，所有與特朗普曾接觸的人都已經接受檢測確保沒有染疫，因此他不會遵守新澤西州的新規定。