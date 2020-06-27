美俄企業推2023年太空漫步旅行　將成史上首例

成為太空人是不少人的兒時夢想，但實際投身航天事業的人卻不多。不過，俄羅斯航天企業周四（25日）宣布，已與美國載人太空旅遊企業簽約合作，將於2023年破天首荒推出太空漫步旅行。不過，有推測估計費用高達2億美元（約15.6億港元），看來漫遊星際始終也只能留在夢想裏。

俄羅斯火箭航天企業「Energia」已與太空旅遊企業美國太空探險公司（Space Adventures）簽約，將於2023年將推出有2名普通遊客參加的太空旅行計劃，其中1人更可從國際太空站（ISS）出發，和俄羅斯太空人一起太空漫步。遊客太空漫步若能實現，將是史上首次。

Energia與美國太空探險公司迄今在2001至2009年，曾使用俄羅斯聯盟號飛船，成功進行8次太空旅行；當時有來自美國、英國、加拿大的共7人參加，不過均未有太空漫步。去年12月曝光的Energia文件中，顯示乘聯盟號的遊客旅費為25億盧布（約2.8億港元）；而俄羅斯太空專家莫伊謝耶夫則推測，太空漫步的旅費料需2億美元。