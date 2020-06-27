華使館促加方停止不負責言論　立即釋放孟晚舟

康明凱及斯派佛涉嫌為境外刺探國家秘密，被中方起訴。

中國科企華為太子女孟晚舟前年在加拿大溫哥華被捕後，加拿大前外交官康明凱及公民斯派佛被中國扣留，日前被中方正式起訴。加拿大總理杜魯多多次批評事件，中國駐加拿大使館周六（27日）發文指，加國領導人多次就該案說三道四，要求暫停發表不負責任言論及停止政治操弄，立即釋放孟晚舟。

中國駐加拿大使館指，中國司法機關依法獨立辦案，康明凱及斯派佛犯罪事實清楚， 證據確實、充分，根本不存在所謂「任意拘押」的情況，重申將繼續嚴格依法處理該案，同時保障有關加國公民的合法權利。

發言人表示，孟晚舟事件是美國為打壓中國高科技企業及華為而策劃的嚴重政治事件，指摘加方在此事上充當美方幫兇，才算是「任意拘押」；強調孟晚舟事件與康明凱、斯派佛案的性質完全不同。另中國外交部日前就兩宗案件回應，引述康明凱妻子的言論，加國媒體卻故意將有關言論報道為發言人的表態，並聲稱中方將兩宗案件聯繫，斥責做法居心叵測，嚴重誤導公眾，違背職業道德。

發言人指，中方再次敦促加方認真對待中方嚴正立場，切實尊重法治精神和中國司法主權，停止就兩名加拿大公民在華被捕案發表不負責任的言論，停止通過搞「麥克風外交」對華施壓。