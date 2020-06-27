眾院通過華盛頓特區成第51州法案　史上首次

美國眾議院周五（26日）通過「承認華盛頓特區法案」（H.R. 51），同意讓首都華盛頓特區成為美國第51州，並增加1名有投票權的眾議員及2名參議員。有關議題已討論約40年，相關法案首次獲眾議院通過，被視為歷史性的勝利。

無投票權的華盛頓特區眾議員諾頓（Eleanor Holmes Norton）去年1月提出承認華盛頓特區法案，眾議院周五以232票贊成、180票反對通過，其中全部共和黨議員投反對票。根據法案，人口逾70萬的華府成為第51州後將佔地約171平方公里，而原來聯邦特區的範圍將大減至約5平方公里，只包括白宮、美國國會大廈、最高法院及國家大草坪的大樓等。

法案一旦生效，華府首長要在30天內，宣布舉行選舉選出1名有投票權的眾議員及2名參議員，總統確認結果後華府將正式成為第51州，並以美國首位總統華盛頓及著名廢奴主義者道格拉斯（Frederick Douglass）命名。目前華府沒有完全的自治權，且只有一名有立法權但無投票權的眾議院代表。

眾議院議長佩洛西在會上指出，華府民眾一直遭剝奪參與民主的權利，希望通過此法案，令美國更接近民主下所有人有權發聲的建國理念。但外界認為，由於參議院目前由共和黨控制，料相關法案獲通過的機會很低。