遭大規模廣告杯葛　Fb讓步將規管假資訊及仇恨言論

社交網上流傳假資訊、仇恨內容等情況日益氾濫，多個社交網平台被批評監管不力，Facebook（Fb）更因面臨大規模廣告杯葛行動。受壓多時後，Fb終在周五（26日）宣布，會開始將標籤違規內容的措施，擴大至適用於有新聞價值的內容；並會在所有與投票相關的貼文和廣告下，附上官方投票資訊。

美國特朗普早前發文批評郵寄投票會導致選舉舞弊及詐騙，遭Twitter加上「事實核查」標註，並附上「了解郵寄投票事實」的連結；但Fb卻未有採取行動。加上Fb亦拒絕限制特朗普就反警暴示威所發表的惹火言論，結果引來議員撻伐及員工罷工抗議。

人權組織更發動名為「停止為牟利而仇恨」的廣告杯葛行動，施壓要求網絡平台對仇恨言論和不實資訊採取行動。目前已有90多間企業加入了該廣告杯葛行動，當中不乏知名企業，如本田汽車的美國分公司、雪糕品牌Ben & Jerry's、美國運動服品牌North Face、跨國食品巨企聯合利華等。

Fb始創人朱克伯格事後放軟立場，周五宣布擴大限制措施，又表明會禁止所有因種族、宗教、性取向或移民地位，而指其對個人安全或健康構成威脅的廣告。他發文表明︰「我今天宣布的政策中，任何政治人物都不會有例外。」他又指，Fb發言人另確認，Fb會在特朗普批評郵寄投票的爭議性貼文下，加上官方投票資訊連結。

不過，有份發起廣告杯葛行動的全國有色人種協進會（NAACP）主席羅賓遜（Rashad Robinson）批評，Fb今次的回應仍不足夠。而在朱克伯格發表聲明後，可口可樂公司隨即也宣布，將自下月1日起，全面叫停所有在社交網投放的廣告，為期至少30日。