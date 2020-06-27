美警殺黑人：司法部設專責小組打擊極端分子

美國司法部長巴爾周五（26日）下令，成立一個打擊「反政府極端分子」的專責小組，應對在反警暴示威中訴諸暴力的極端分子。

巴爾在一份致執法人員及檢察官的備忘錄指，極端分子參與了無可辯解、旨在破壞公共秩序的暴力行為，包括攻擊警察、破壞財物、威脅無辜人士。他續指，極端分子聲稱有不同意識形態，「一些人假裝宣揚自由及進步，但他們實際上代表無政府主義、破壞和恐嚇。」

巴爾點名批評反政府極右運動「Boogaloo」、以及左翼組織「反法西斯運動」（Antifa），直斥這些組織「持續造成無法無天的威脅」。專責小組由兩名來自德州及新澤西州的律師領導，巴爾透露小組亦會包括不同執法機構的成員，但會依賴聯邦調查局（FBI）的能力。

另一方面，華盛頓特區拉斐特公園早前有民眾嘗試拆去前總統傑克遜的銅像，FBI發出含有疑犯圖片的通緝令，呼籲民眾提供資料。總統特朗普周五在Twitter轉帖該張通緝令，說：「很多人被拘留，亦有不少人因破壞拉斐特公園的聯邦財產被通緝。10年監禁！」