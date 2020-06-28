誤殺問題青年　密歇根州學院3職員被控

美國密歇根州一間接收有行為問題的青年的學院，有3名職員今年4月底壓住16歲青年胸部近10分鐘，令青年喪生。檢方上周三（24日）宣布控告涉事職員非自願誤殺及二級虐兒罪。死者家屬上周一（22日）提出民事訴訟，向院方及營運公司索償100萬美元（約780萬港元）。

事發於4月29日，青年弗雷德里克斯（Cornelius Fredricks）擲三文治，其後遭莫斯利（Michael Mosley）、索利斯（Zachary Solis）及馬洛根（Heather McLogan）3名職員用自己重量壓在其胸口將近10分鐘。期間有家屬曾聽到雷德里克斯大喊「我不能呼吸」，之後便失去意識，2日後喪生。

驗屍官指，由於弗雷德里克斯曾被按壓在地上，因而導致缺氧。他續指，依他看來，死者以仰臥形式遭多人按在地上是致命的一擊。調查人員發現，弗雷德里克斯曾遭掌摑及扔到地上；職員在他的胸口、腹部及腿部施力，此乃不安全及過分的制止行為。3人亦未有及時遵從緊急程序採取醫療救援。密歇根州當局亦指，職員對應弗雷德里克斯的行為「明顯不恰當」。

營運公司上周三發聲明，表示支持將涉事的前員工定罪，認為雷德里克斯去世是悲劇及無理。死者家屬的律師稱營運方拒絕披露當時事發片段。莫斯利及索利斯另外被控嚴重疏忽行為；馬洛根則另外被控未有及時尋找醫療救援，導致嚴重疏忽的罪名。