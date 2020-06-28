馬拉松選手7日跨州跑350公里　探望染病祖母兼籌款

美國一名馬拉松男運動員近日長跑7日共約350公里，從首都華盛頓家中出發，跑至賓夕法尼亞州的安老院，探望患上新冠肺炎的98歲祖母，並為此設立「為露絲跑步」（Run for Ruth）籌款計劃，籌得逾2.4萬美元（約18.6萬港元）。

卡佩洛尼（Corey Cappelloni）得知祖母露絲在6月初確診後，每天都與她通話。由於祖母身體日漸變差，有時虛弱得需要吸取氧氣，因此她十分害怕。卡佩洛尼發現祖母開始沮喪，決定要為她打氣，令她振作起來。起初他將之前自己曾環遊世界的照片簿寄給她，後來女友提議他為祖母跑步。

卡佩洛尼一直都為原定3月中舉行的超級馬拉松操練，可惜因疫情關係不幸取消。然而養兵千日盡在一時，長跑之旅由此展開。他向北跑過大街小巷，穿過森林及社區。其女友全力支持一路伴隨跟拍，而安老院的Facebook專頁每天都更新他的跑步進度。

其實露絲在卡佩洛尼跑步的第6日就已經痊愈，這亦令他為之振奮。而他終於在本月19日抵達安老院。由於祖母鍾愛紫色，因此安老院一眾職員身穿紫衣、揚紫色旗幟及手執紫色氣球，在終點線為卡佩洛尼鼓掌。祖母見證孫子衝線，卡佩洛尼其後指着她住在4樓的房間為她致敬。事後他透過手機及麥克風跟祖母說：「祖母，妳是一個堅強的人。妳快將99歲，而你還有很多英里要走。」