觀點帶種族主義　普林斯頓大學學院移除前總統威爾遜名字

美國黑人弗洛伊德被殺引發的反種族歧視風潮繼續發酵，美國常春藤學府普林斯頓大學上周六（27日）表示，由於前總統伍德羅‧威爾遜（Woodrow Wilson）任內支持在聯邦政府機構實施種族隔離政策，因此打算由公共政策學院中移除他的名字，改變4年前該校保留其名字的決定。

普林斯頓大學校長艾斯高伯（Christopher Eisgruber）在致大學仝人的信件中指，校董會認為威爾遜的觀點和政策帶種族主義，令他的名字不宜用於大學的公共及國際事務學院與其住宿書院。學院將更名為普林斯頓公共及國際事務學院。

艾斯高伯指，校董會2016年4月時決定作出部分改變，令大學更包容及忠於其歷史，但當時決定保留威爾遜的名字。不過，鑑於明尼蘇達州黑人弗洛伊德死亡引發連串事件，校董會決定重新審視該決定。

威爾遜曾於1911年至1913年擔任新澤西州州長，1913年起擔任美國第28任總統，直至1921年，經歷第一次世界大戰。他任內支持在部分聯邦政府機構中實施種族隔離政策，在擔任普林斯頓大學校長期間，他拒絕黑人入讀，並發言認同三K黨。