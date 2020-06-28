疫情兼反種族歧視示威夾擊　特朗普會否借機延遲大選？

外界關注特朗普會否因疫情及國內示威浪潮而押後大選。

距離美國總統選舉不足半年，當地新冠肺炎疫情近日有回升迹象，外界關注選舉會否延遲舉行。同時，被視為信奉白人至上主義的總統特朗普面對反種族主義浪潮，其人身安全亦可能受威脅；若他在選舉前夕遇刺，誰人代表共和黨與民主黨總統參選人、前副總統拜登對壘亦成一大疑問。

美國於19至20世紀分別經歷南北戰爭及二戰，從不延遲或取消總統選舉，其主因是該國於1845年通過一項法案，規定總統選舉須於每4年11月首個周一後的周二舉行。同時，憲法第20條修正案亦列明，總統及副總統任期為選舉翌年的1月20日中午為止。

假如特朗普決定延遲總統選舉，必須得到民主黨控制的眾議院及共和黨控制的參議院多數議員批准。特朗普即使成功闖關，亦要在明年1月20日中午前舉行總統選舉。若選舉無法在上述期限前舉行，特朗普及彭斯亦必須退位。

根據《總統繼任法案》規定，總統及副總統缺位時，就會依次由眾議院議長、參議院臨時議長及國務卿代替。然而，眾議院議長佩洛西的任期將於2021年1月3日結束，而下一順位的參議院臨時議長格拉斯利（Chuck Grassley）及國務卿蓬佩奧同屬共和黨人，預料民主黨不會輕易讓總統選舉延遲舉行。

外界預期，由於特朗普無論如何須於1月20日中午前交出權力，再加上國會阻力，押後總統選舉日期的可能性較低。有分析憂慮，多位州長在疫情爆發期間擁有強大緊急權力，可透過限制集會、外遊、外出時間及地點等，影響選民投票權利。

除疫情死灰復燃外，美國因黑人弗洛伊德上月遭白人警員「跪殺」事件，多地再度燃起反種族主義浪潮，特朗普的人身安全問題亦成亮點。然而，共和黨至今仍未流出特朗普在選前遇刺的任何應變方案，相信改由副手彭斯挑戰拜登。