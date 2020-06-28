「I ❤ NY」設計者格拉澤　91歲生日中風離世

美國紐約市最為人熟悉的，除了帝國大廈及自由神像外，非「I ❤ NY」（我愛紐約）標誌莫屬。該標誌的設計者格拉澤（Milton Glaser）上周五（26日）因中風離世，當日恰巧是他的91歲生日。

格拉澤1929年生於紐約布朗克斯區，幼時見過表親在一個紙袋邊畫了一幅雀鳥畫後為之入迷，立志以繪畫為一生事業。他在紐約一間藝術學院就讀時，已與3名同窗創立設計公司。畢業後獲獎學金赴意大利深造，回國後重操故業，其後於1974年自立門戶，並在紐約現代藝術博物館（MoMA）舉行個人作品展。

紐約州政府於1977年欲扭轉罪案猖獗及經濟低迷的負面形象，格拉澤仗義無償幫忙，設計出以復古打字機字體及紅心圖案繪畫的「I ❤ NY」標誌。該標誌旋即為成為紐約的代表，在海報、T恤、水杯等不同物品上隨處可見，據報單是海報在全球至今已售出近6000萬張。「I ❤ NY」標誌亦成了視覺藝術經典，格拉澤繪畫的原稿仍收藏於大都會藝術博物館（MET）。

2001年紐約911恐襲事件發生後，格拉澤重新設計標誌刊登於報章。他在「❤」形圖案左下方加上一些代表燒焦痕迹的黑色，並把原本的標語改寫成「我比從前更愛紐約」（I❤ NY MORE THAN EVER），既表達對恐襲帶來的傷痛，也希望凝聚紐約人。

格拉澤在2004年獲庫珀-休伊特國家設計博物館頒發國家設計終身成就獎，2009年獲前總統奧巴馬頒發國家藝術勳章，是首位獲此殊榮的平面設計師。