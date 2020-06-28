章瑩穎家屬告學校社工未盡責　再遭美國法院駁回

中國女留學生章瑩穎2017年在美國遭綁架殺死，兇手克里斯坦森（Brendt Christensen）被判囚終身。章瑩穎家屬事後起訴伊利諾伊大學心理輔導中心2名社工，指二人未對兇手做好心理輔導，惟訴訟遭當地法院駁回。

伊利諾州香檳郡巡迴法院的法官鮑姆（Jason Bohm）認為，克里斯坦森對社工表露關於謀殺的想法，並不構成「特定的威脅」，因此不能認為2名社工「導致，或者從任何法律意義上講，促成她（章瑩穎）的死亡」。

伊利諾伊大學發言人表示，對章的家人失去至親，校方一直感到悲傷。該校將一如既往支持學校社工，以專業和負責的態度保障學生健康和安全。

據報，克里斯坦森於案發前曾向其所任職的伊利諾伊大學心理輔導中心的2名社工求助。章的家屬認為，在章遇害前3個月，克里斯坦森曾向社工透露對連環兇手着迷，還購買並退回用於轉移和處理屍體的物品，但社工未做好輔導工作，終導致章瑩穎被殺害。章的家屬於2019年6月提出民事訴訟，同年12月遭伊利諾州聯邦法官駁回，代表章的律師今年1月再入稟地方法院。