拜登公開團隊種族比例　黨友警告勿對選情自滿

距離11月的美國大選僅餘5個月，新冠肺炎疫情及反種族歧視示威勢成焦點議題。外界質疑民主黨參選人、前副總統拜登競選團隊高層都是白人，拜登陣營於上周六（27日）首次公開競選團隊的有色人種及女性比例。

數據顯示，拜登團隊有35%全職員工及36%全職高級員工是有色人種，全職女性員工及高層分別佔53%和58%。美媒指，拜登過往拒絕公開上述資料，外界質疑其團隊最高層及核心成員都是白人，缺乏種族多樣性，拉丁裔及亞裔美國人政治圈子曾就此表達憂慮。拜登自4月篤定成為代表民主黨出戰後，才擴大團隊高層的種族多樣。

多項民調顯示拜登在全國及關鍵州份的支持度領先總統特朗普，美媒上周六報道，不少民主黨人警告即使拜登目前選情理想，都不能因此自滿，因為到大選當日選情隨時會變，可以截然不同。

拜登副手人選之一的密歇根州州長惠特默表示，民主黨不能對特朗普掉以輕心，因為他打擊政敵的手法層出不窮。該州眾議員丁格爾則指，若今日大選拜登會贏特朗普，同時警惕特朗普有自己的支持者，而且仍然強烈。前總統奧巴馬上周夥拍拜登籌募競選經費時亦表明不能自滿。