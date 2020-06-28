新冠肺炎：特朗普團隊集會前撕社交距離告示

美國總統特朗普本月20日在俄克拉荷馬州塔爾薩，舉行新冠肺炎疫情後首場競選集會。美媒上周六（27日）揭發，特朗普競選團隊的工作人員在集會開始前，移除所有貼在座位、提醒參與者保持社交距離的「敬請勿坐」告示。

《華盛頓郵報》報道，會場管理組為特朗普的集會購買1.2萬張「敬請勿坐」的貼紙，原意是提醒參加者保持社交距離。集會當日，工作人員已在可容納1.9萬人的會場貼好告示，但特朗普競選團隊的人於開場前夕，撕走所有貼紙。特朗普的競選傳訊總監默托（Tim Murtaugh）沒有回應移除貼紙一事，強調集會完全符合當地防疫要求，所有參加者都有量體溫，團隊有向他們派口罩。

另外，有線電視新聞網絡上周五（26日）指，特朗普表面上淡化國內疫情，但白宮對保護他的防疫措施進一步升級。報道指，當特朗普到疫情加劇的地區時，安全人員及醫療團隊會事先檢查他前往的每一個地點，總統專用廁所亦會預先消毒及清潔。隨行人員會預先確定將與特朗普接觸的人士，是否已進行病毒檢測。白宮雖逐步取消進入西翼前要量體溫、戴口罩等防疫措施，但特朗普身邊人士仍要定期接受測試。