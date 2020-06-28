密西西比州議會通過決議　同意提案換州旗

美國掀起反對與內戰時期邦聯有關事物浪潮，唯一仍在州旗中保留邦聯標誌的密西西比州，州參眾兩院上周六（27日）以大多數議員通過決議，贊成提出更換州旗的議案。一直反對此事的共和黨籍州長里夫斯（Tate Reeves）在社交網發文指，爭議是時候結束，若收到議案將簽署成法。

決議要求審議立即更換州旗的議案，並成立委員會負責設計新州旗。決議先在州眾議院以84票贊成對35票反對，獲得通過。同日，州參議院以36票贊成對14票反對，通過決議。州議員周日（28日）將辯論更改州旗的議案，如獲通過將交由里夫斯簽署。

根據逸案，州旗將刪去左上角的紅底藍「X」、代表13州殖民地的13顆白星圖案，新州旗上還需加上「我們信任的上帝」語句。新州旗設計將於11月公投，若獲大多數選民接受即成為新州旗，否則委員會需重新設計。

密西西比州290萬人口中，38%是黑人。現時的州旗自1894年起採用，一直有聲音指州旗帶殖民地色彩和種族主義，要求更換。2001年全州曾公投決定是否棄用，但未能獲過半數支持，州旗繼續沿用。