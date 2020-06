英國已故著名當代畫家Francis Bacon一組以古希臘三大悲劇為靈感的三聯巨畫《Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus》,上周五(26日)起在美國紐約蘇富比拍賣行展出。該組畫作周一(29日)將於網上拍賣,預期成交價為6000萬至8000萬美元(約4.7億至6.2億港元)。