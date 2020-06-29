解放軍西沙演習前夕　美雙航母再行動

中國解放軍即將在西沙群島附近海域訓練之際，美國海軍相隔一周後，再次在菲律賓海展開「雙航母」行動，派出尼米茲號及列根號兩大航空母艦戰鬥群。

美國海軍周日（28日）表示，尼米茲號戰鬥群與列根號戰鬥群當天在菲律賓海聯合行動，展示在印太地區迅速集結戰力的能力，以及準備好應對任何突發事件。美軍上周日（21日）也在同一海域展開相同行動，參與的航空母艦戰鬥群是尼米茲號與羅斯福號。如此短時間內接連安排「雙航母」行動，情況罕見。

資料顯示，尼米茲號戰鬥群包括神盾巡洋艦普林斯頓號、神盾驅逐艦斯特雷號及拉爾夫‧約翰遜號；神盾巡洋艦安堤坦號及神盾驅逐艦馬斯廷號則隸屬列根號戰鬥群。此外，截至上周五（26日），羅斯福號駛至太平洋中部的威克島。

美軍強調過往也在西太平洋舉行「雙航母」行動，地點包括南海及菲律賓海，並解釋指這發生在從本土西岸出發、前往第7艦隊責任區的航空母艦戰鬥群，會合在日本前沿部署的航空母艦戰鬥群，又指行動是支援印太地區自由及開放。

中國海事局上周六（27日）發出航警，指解放軍7月1日至5日在西沙群島附近海域舉行軍事訓練，禁止任何船舶進入有關海域航行，要求附近船舶聽從現場引導船的引導和指揮。