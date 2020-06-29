新冠肺炎：多州疫情反彈　兩黨促特朗普戴口罩樹立榜樣

美國新冠肺炎疫情近日出現反彈，當地僅得康涅狄格州及羅德島州確診數字較上周個案下跌。無論共和、民主黨都有國會議員及州長周日（28日）向總統特朗普施壓，期望他能佩戴口罩，向國民樹立榜樣。

共和黨國會參議員亞歷山大（Lamar Alexander）周日接受有線電視新聞網絡（CNN）表示，專家告訴人們佩戴口罩的重要性，而特朗普戴口罩將有助平息政治爭論，即避免有人支持總統就不戴口罩，而戴口罩就等同反特朗普。除亞歷山大外，參議院共和黨領袖麥康奈爾及另一共和黨參議員魯比奧近日亦呼籲民眾戴口罩外出。

至於民主黨眾議院議長佩洛西同日受訪時，亦敦促特朗普戴口罩：「總統應成榜樣，真正男人戴上口罩，他應成國家榜樣，佩戴口罩。」同屬民主黨的華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）則批評，特朗普沒有在Twitter提及戴口罩的重要性，而是談論如何保護紀念碑。

面對群眾壓力，衞生部長阿薩爾（Alex Azar）周日解畫，稱特朗普及副總統彭斯身為世界領袖，其「地位特殊」，而兩人亦有每日接受檢測。疾病控制及預防中心（CDC）自4月開始建議民眾外出時戴布口罩，以防傳播新冠病毒。惟特朗普表明這是自願性質，自己不會聽從。