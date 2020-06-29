新冠肺炎：加州關7縣酒吧　洛杉磯家庭28人確診

美國新冠肺炎疫情反彈，重災區之一的加州過去一周新增超過3.5萬人確診。州長紐瑟姆周日（28日）在Twitter宣布，包括洛杉磯縣等7個縣的酒吧關閉，另呼籲首府薩克拉門托等其他9縣跟隨上述禁令。

紐瑟姆下令洛杉磯縣、弗雷斯諾縣、克恩縣及圖萊里縣等地的酒吧關閉，禁令包括美國農業最發達的地區之一、中央谷地的幾個縣，以及墨西哥邊境的大型農業區帝國縣（Imperial County）。帝國縣過去兩周的確診率近23%，是全州5.3%確診率的4倍多，不排除與墨西哥的美國公民往返兩國有關，紐瑟姆已要求當地重施居家令。

加州累計錄得209,908人染疫及5898人死，自上周五（26日）以來新增確診病例超過1.4萬宗，上周四（25日）和上周五兩日已新增超過1萬宗，平均每日新增5015宗確診。南洛杉磯一個家庭上月有28人確診，包括小童及一名孕婦，大部分人已康復，僅60歲父親死亡。

美國多州解封後人數激增，三藩市市長布里德（London Breed）上周五宣布，因應當日一天內出現103宗新病例，周一（29日）起將重關市內髮型屋、美甲店等商店不允許開門營業。