俄懸賞鼓勵塔利班殺美軍　白宮3月知情冷處理

美國《紐約時報》日前踢爆俄羅斯軍方向阿富汗塔利班提供獎金殺害美國聯軍，該報周日（28日）再披露，美國駐阿富汗情報人員及特種部隊早於今年一月，已向上級報告懷疑俄羅斯向塔利班提供獎金，情報人員同年3月向總統特朗普等白宮最高層匯報，但白宮選擇冷處理。

報道指，美國情報人員搜查一個塔利班據點時，發現大量美鈔，引起美方懷疑。情報人員盤問被捕的武裝分子及罪犯後，相信俄羅斯去年向塔利班提供獎金。一名知情人士形容，搜出的現金「引起所有人關注」。

美軍及情報官員根據上述證據，檢視去年初開始美軍及盟國部隊的死傷狀況，查看這場陰謀是否有任何受害者。結果發現，今年年初有4名美軍在作戰時被殺，但塔利班自2月與美國達成和平協議後就沒有發動攻擊。

消息指，美國駐阿富汗情報主管及高層清楚知悉「獎金獵殺」一事，情報報告亦有提到。情報人員最終把評估上報軍方及情報高層，並於3月在總統每日簡報向特朗普匯報，惟白宮沒有採取相應行動。有官員透露，白宮最初視報告為機密，上周開始擴大簡報對象，包括英國政府，並計劃於周一（29日）向部分國會議員匯報。

特朗普周日在Twitter否認有人曾向他、副總統彭斯或白宮幕僚長梅多斯，簡報俄羅斯人攻擊駐阿富汗美軍一事。眾議院議長佩洛西稱，她亦沒有聽過簡報，已要求白宮立即向國會報告，指摘特朗普想無視任何有關俄羅斯的指控。