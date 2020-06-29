新冠肺炎：福奇接受70%疫苗效率　難達群體免疫

美國的新冠肺炎疫情持續，三款疫苗在政府支援下，未來三個月將展開大規模臨床測試。抗疫專責組成員、過敏與感染疾病中心主管福奇近日表示，即使疫苗效率只有約七成，他也會接受。惟由於很多國民不願接種疫苗，他認為美國難以達到足夠程度的群體免疫以平息疫情。

福奇周日（28日）受訪時表示，他們最成功的例子是麻疹疫苗，效率達97%至98%，但他認為新冠肺炎疫苗難以達到如此水平，他將接受只有70%至75%的效率。但有民調顯示，即使疫苗便宜及提供廣泛，約三分之一國民仍表明不會接種。福奇按此估計，美國難以達至群體免疫。

福奇認為，政府要致力推廣疫苗教育，讓民眾了解真相，但非常困難。他指出，國內不少人存有反科學、反權威、反疫苗的心態，未必會聽從政府人員的指示，需要一些與社區關係更密切的人來推廣疫苗，例如體育明星、社區英雄等。

他提到，美國部分州份的抗疫工作達到「A+」或「A」級，點名稱讚紐約州；又指部分州只有「C」級，復市操之過急或民眾不聽從指令，批評一些人親密聚會卻不戴口罩，增加播疫風險。他亦批評政府追蹤病人的接觸者不力，建議不要單靠電話查問，而派員落區了解。